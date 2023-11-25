Деменко: «Спартак» показывает игру, показывает мысль, и очень важно, что мы видим коллектив»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «Спартака» в гостевом матче против «Балтики».

- «Спартак» возвращается, и мы это видим. Команда сейчас показывает игру, показывает мысль. И очень важно, что мы видим коллектив. Стал ярче выглядеть Соболев. Какие-то моменты, видимо, пошли на пользу команде. Теперь «Спартак» поднимается по таблице, и видно, что команда очень хочет бороться за лучшие места.

Абаскаль в какой-то степени определился со своей схемой и игрой. Конкуренция в составе есть. Замены безболезненно проходят. И схемы уже Абаскаль подобрал под соперников. Но стоит отметить, что «Балтика» - это команда уровнем ниже, несмотря на ее боевой характер, - сказал Деменко.