​Бабич: «Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее»

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич высоко оценил перспективы команды.

«Спартак» - большой клуб, здесь всё очень хорошо организовано. Команда достойна бороться за все возможные трофеи», - слова Бабича приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам Бабича, «Спартак» становится лучше от матча к матчу, меняя систему своей игры.

«Я вижу, как Абаскаль упорно работает, чтобы сделать нас сильнее», - сказал сербский футболист.

После первого круга «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде.