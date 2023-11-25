«Балтика» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 16-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Балтика» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Спартак Москва
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Протокол игры
Бориско Максим•Остойич Иван•Гассама Натан•Радмановац Никола•Сото Гильермо•Кузьмин Максим•Бистрович Кристиян•Осипов Александр•Маляров Кирилл•Мусаев Тамерлан•Гузина Гедеон
Максименко Александр•Хлусевич Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Рябчук Олег•Медина Хесус•Литвинов Руслан•Пруцев Данил•Зиньковский Антон•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
25 ноября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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