Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, выступающего сейчас на правах аренды за французский «Клермон», высказался о дубле ямайского футболиста в матче Лиги наций КОНКАКАФ против Канады (3:2).

«Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок. Он делал это всегда, когда тренеры в него верили и уважали. Форма иногда может меняться вверх и вниз, но качество остаётся постоянным», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний Николсон провёл за «Клермон» семь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Летом следующего года нападающий должен будет вернуться в «Спартак», которому он принадлежит с января 2022 года.