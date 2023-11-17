​Рианчо: «Я не понимаю потенциал «Спартака»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «красно-белых» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Оценка результата зависит от реального потенциала клуба. Я не совсем понимаю потенциал этого «Спартака», - сказал Рианчо.

После пятнадцати туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики».