​Соболев – в основе, Джикия – в запасе: «Спартак» назвал состав на игру против «Балтики»

В субботу вечером «Спартак» проведёт гостевой матч 16-го тура чемпионата России против «Балтики». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Медина, Промес, Соболев.

Защитник Георгий Джикия начнёт игру в запасе.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После пятнадцати туров «Спартак» располагался на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.