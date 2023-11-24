​Гладилин: «Считаю «Балтику» фаворитом в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче между «Балтикой» и «Спартаком».

- «Балтика» примет «Спартак». Допускаете потерю очков москвичами?

- Не только допускаю. Гости могут и проиграть. Потому что балтийцы сейчас в хорошем функциональном состоянии. Они мотивированы, находятся в опасной зоне. Перед перерывом им просто необходимо брать очки в домашних матчах. А у «Спартака» игра не поставленная, идет большая ротация состава. Не все в порядке в команде. Есть свои нюансы с опытными игроками. Если «красно-белые» хотят побеждать на выезде, они должны превосходить соперников в мотивации. А мотивация и самоотдача будут в этом матче на стороне «Балтика». Потому москвичам сложно будет противопоставить что-то своему сопернику. Хотя состав «Спартака» намного лучше. Да и вообще, клуб стоит на порядок выше. Но в сложившейся ситуации фаворитом считаю хозяев.

- «Спартак» на одно очко отстает от третьего места. Разве это недостаточная мотивация?

- Когда у тебя нет игры, которая дает уверенность в победе, и с любым соперником приходится играть на максимальной самоотдаче – это проблема. Если этой самоотдачи и хорошей функциональной подготовки у гостей не будет, они проиграют.

Елена Григорьевская