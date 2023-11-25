​Второй тайм матча «Балтика» - «Спартак» начался с задержкой

В субботу вечером в Российской премьер-лиге проходит матч между «Балтикой» и «Спартаком». Второй тайм игры в Калининграде начался с задержкой. Это связано с погодными условиями – в перерыве сотрудникам стадиона пришлось чистить поле от снега.

После первого тайма на табло в Калининграде горел счёт 0:1. Автором результативного удара стал Даниил Хлусевич.

Следить за ходом второго тайма в матче между «Балтикой» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что «Спартак» на момент начала игры занимал в турнирной таблице Премьер-лиги седьмое место.