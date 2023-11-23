​В «Спартаке» опровергли информацию о функционале Эшуорта

В прессе появилась информация о том, что функционал спортивного директора «Спартака» Пола Эшуорта был сокращён. Комментарий на этот счёт дал Олег Малышев, работающий на должности генерального директора в московском клубе.

Отвечая на вопрос «Спорт-Экспресса», Малышев сказал, что информация о сокращении функционала Эшуорта в клубе не соответствует действительности.

«Спартак» после первого круга занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Гильермо Абаскаль сейчас готовит команду к гостевому матчу Премьер-лиги против «Балтики». Команды пересекутся в субботу, 25 ноября.