Джанаев – второй вратарь в истории чемпионата России с матчами за семь разных клубов

Опытный российский голкипер Сослан Джанаев вчера сыграл за калининградскую «Балтику». Как делится телеграм-канал «Цифроскоп», Сослан повторил рекорд Владимира Габулова и стал вторым вратарём с матчами за семь разных клубов в чемпионате России.

У Джанаева в карьере – матчи за московский «Спартак», «Терек», «Аланию», «Ростов», «Рубин», «Сочи» и «Балтику». Габулов в карьере выступал за московское «Динамо», пермский «Амкар», «Кубань», «Аланию», «Анжи», тульский «Арсенал» и московский ЦСКА.

«Любопытно, что единственное пересечение в их списке клубов — «Алания». Любопытно, но не удивительно: оба родом из Северной Осетии», - отмечают в «Цифроскопе».