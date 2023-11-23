​Джикия вернулся к полноценным тренировкам

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора «Спартака», высказался о состоянии защитника команды Георгия Джикии.

Напомним, что перед ноябрьской паузой на матчи сборных Джикия не попадал в заявку из-за проблем с ребром.

«Как себя чувствует Джикия? Лучше. Он вчера принимал полноценное участие в тренировке», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Спартака» выразил надежду на то, что Джикия отправится с командой в Калининград на субботний матч чемпионата России против «Балтики».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.