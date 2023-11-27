Гладилин: «Основная работа Соболева — забивать голы»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием об игре форварда «красно-белых» Александра Соболева.

«Основная работа Соболева — забивать голы. В матче с «Балтикой» он проявил качества ассистента. Ему надо развивать ассистентские качества, но Соболев должен забивать голы», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В этом сезоне 26-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал в свой актив шесть голевых передач.

По итогам 16 туров «Спартак» занимает четвертое место в Российской премьер-лиге, сумев набрать 27 очков.