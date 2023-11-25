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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич забил впервые с первого тура РПЛ

25 Ноября 2023 • 20:30 Комментировать
Балтика
0:1
Спартак Москва
1 8.00 X 3.95 2 1.48
2-й тайм

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отметился забитым мячом в ворота «Балтики».

22-летний футболист вывел свою команду вперед в матче 16-го тура чемпионата России, забив калининградцам на 32-й минуте с передачи нападающего Александра Соболева.

Этот мяч стал для Хлусевича третьим в нынешнем сезоне. Однако предыдущие два гола он забил в игре первого тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (2:0), которая состоялась в июле.

В эти минуты продолжается матч «Балтики» и «Спартака». За всеми событиями поединка можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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