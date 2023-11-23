Денисов: «Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов рассказал, какую большую ответственность ощущают игроки московского клуба.

«Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда. Поверьте, после каждой неудачи мы очень сильно расстраиваемся, потому что понимаем, где находимся», — написал Денисов в своём телеграм-канале.

Также футболист отметил, что ещё его первый тренер, с которым он работал в Санкт-Петербурге, называл «Спартак» величайшим клубом страны.

В текущем сезоне 21-летний Денисов провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. После 15 туров РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 24 набранных очка.