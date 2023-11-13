Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»

13 Ноября 2023 • 15:46 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Полузащитник Хесус Медина оценил выступления «Спартака» в первом круге чемпионата России.

В пятнадцати матчах Премьер-лиги в первом круге «Спартак» смог набрать 24 очка. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Впрочем, от третьей позиции «красно-белые» отстают всего лишь на один балл.

«Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты», - цитирует Медину Metaratings.

Напомним, что Хесус Медина перебрался в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина

Новости по матчу

Сегодня, 13 Ноября
16:45
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:38
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
15:56
Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»
15:46
​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»
15:15
Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет»
14:46
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал.
Сегодня, 13 Ноября
17:00 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о доверии к Деограсии
16:58 · Россия. Премьер-лига
Эксперт намекает, что Ромащенко уволят в течение двух дней
16:54 · Россия. Премьер-лига
​Дьяков назвал главное открытие первого круга РПЛ
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» провёл лучший первый круг РПЛ в истории по пропущенным голам
16:48 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра едва не установил рекорд Премьер-лиги
16:45 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Названа лучшая связка игроков первого круга РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
​«Надо говорить, что «Зенит» точно дошёл бы до финала Лиги чемпионов» - Уткин дал совет Родригао
16:38 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выдал лучший первый круг в клубной истории
16:30 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали, ведутся ли переговоры с Воробьёвым
16:28 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев рассказал о работе над ментальностью в «Факеле»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Родригао: «В матче с «Краснодаром» мы потеряли три очка»
16:22 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: Очевидно, что между Абаскалем и Соболевым есть конфликт
Все новости
Рекомендуем