​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»

Полузащитник Хесус Медина оценил выступления «Спартака» в первом круге чемпионата России.

В пятнадцати матчах Премьер-лиги в первом круге «Спартак» смог набрать 24 очка. Команда Гильермо Абаскаля сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. Впрочем, от третьей позиции «красно-белые» отстают всего лишь на один балл.

«Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты», - цитирует Медину Metaratings.

Напомним, что Хесус Медина перебрался в «Спартак» из ЦСКА в летнее трансферное окно.

Следующий матч чемпионата России «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде.