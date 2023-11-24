Ринат Билялетдинов: «Спартаку» будет непросто в матче с «Балтикой»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о предстоящем матче 16-го тура чемпионата России между «Балтикой» и «Спартаком».

«У «Факела» и «Балтики» самые преданные болельщики. Свой порыв они передают игрокам. «Спартаку» будет очень непросто. Если команда просядет, получится, как в Воронеже», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

В 15 турах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 24 очка и занимают шестое место. На счету калининградцев 12 баллов и 14-я позиция в РПЛ.

Матч «Балтика» - «Спартак» пройдет завтра, 25 ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по столичному времени.