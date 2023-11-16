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Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву

16 Ноября 2023 • 18:42 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на новость об интересе итальянской команды к нападающему «красно-белых» Александру Соболеву.

«Это слухи. Итальянский чемпионат — сильный. Значит, любой клуб серьезно рассматривает приобретение легионеров. Если интерес есть, руководители клуба должны это подтверждать», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что один из итальянских клубов интересовался Соболевым, однако решил отказаться от трансфера из-за дисциплины игрока.

В этом сезоне на счету 26-летнего футболиста пять голов и четыре ассиста в 14 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Александр Соболев ещё теги

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