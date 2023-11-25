​Червиченко: «Спартак» точно не ждёт лёгкая прогулка, тем более сейчас его будоражит»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-белыми» и «Балтикой».

«Балтика» - приличная команда и играет интересно. Игнашевич собрал интересный коллектив. «Спартак» точно не ждёт лёгкая прогулка, тем более сейчас его будоражит. Команда занята в том числе своими внутренними разборками. Если «Балтика» не пропустит быстрый гол, то игра может закончиться с положительным результатом. Что для «Балтики» положительный результат? Думаю, ничья устроит команду. Для аутсайдеров во встречах со «Спартаком» важно выдержать первые 20 минут, пока он лихой и свежий. Мне почему-то кажется, что «Спартаку» точно легко не будет», - сказал Червиченко.

Матч «Балтика» - «Спартак» стартует в 19:45 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.