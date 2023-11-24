​Игнашевич: «Мы смотрели, по каким принципам играет «Спартак» с командами, которые похожи на нас по стилю»

Рулевой «Балтики» Сергей Игнашевич дал комментарий о предстоящем матче против «Спартака» в рамках 16-го тура чемпионата России.

«Надеемся провести хорошую игру. Матч со «Спартаком» не является чем-то особенным. Обычная игра», - сказал Игнашевич, чьи слова приводит Sport24.

По словам Игнашевича, тренерский штаб «Балтики» изучил то, как играет «Спартак» против похожих по стилю команд.

«Мы смотрели, по каким принципам играет «Спартак» с командами, которые похожи на нас по стилю», - сказал Игнашевич. Тренер добавил, что может процентов на 80 предположить, кто выйдет в основе «красно-белых».

Матч «Балтика» - «Спартак» стартует 25 ноября в 19:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.