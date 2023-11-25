Хлусевич: Приятно забивать победные мячи, как и любые другие

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич подвёл итоги матча 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде переиграл «Балтику» (2:0).

Игрок отметил, что ему приятно забивать победные мячи, как и любые другие, ведь у него не так много голов за «красно-белых», но самое важное, по его мнению, это три очка в копилке.

«Я не смотрю в турнирную таблицу, потому что отталкиваемся от игр. Нужно побеждать в каждом матче. У нас тяжёлый график, но надо набирать очки», - приводит слова Хлусевича «Чемпионат».

Напомним, что благодаря победе подопечные Гильермо Абаскаля поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице.