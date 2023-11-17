Портнягин: «Спартак» — одна из самых неэффективных команд в РПЛ»

Экс-форвард «Локомотива» Игорь Портнягин высказался о расходах столичного «Спартака».

«Смотрел финансовый отчет «Спартака» за 2021 год. И с точки зрения соотношения расходов и места в турнирной таблице это одна из самых неэффективных команд в чемпионате», — цитирует Портнягина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в настоящий момент «красно-белые» заслуженно занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

В 15 турах «Спартак» набрал 24 очка, одержав семь побед и трижды сыграв вничью. Следующим соперником подопечных Гильермо Абаскаля будет «Балтика». Встреча 16-го тура РПЛ пройдет в Калининграде и начнется в 19:45 по московскому времени.