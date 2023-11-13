Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о турнирном положении «красно-белых» после первого круга чемпионата России.

«Конечно, результат неудачный для «Спартака». Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Как считает эксперт, в текущем сезоне «Спартаку» будет трудно стать чемпионом страны, но бороться нужно в любом случае.

В 15 турах подопечные Гильермо Абаскаля заработали 24 очка и идут на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Следующим соперником «Спартака» станет калининградская «Балтика». Игра 16-го тура состоится 25 ноября, начало — в 19:45 по московскому времени.