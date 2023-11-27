Шалимов: «Соболев сделал игру с «Балтикой»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева в матче с «Балтикой».

Встреча 16-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

— У меня сомнения в том, играл бы Александр, будь здоров Игнатов. А так получилось, что именно Соболев сделал игру, отдав две голевые, — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что обе команды имели хорошие шансы для взятия ворота, но «Спартак» выручил Александр Максименко.

В нынешнем сезоне Соболев сыграл в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал шесть ассистов.