​В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина, Игнатова и Селихова

В субботу вечером «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Балтики». В заявке московской команды на игру не оказалось Романа Зобнина, Михаила Игнатова и Александра Селихова. В пресс-службе «красно-белых» дали комментарий на этот счёт журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

«Игнатов и Селихов приболели. Зобнин продолжает восстанавливаться в Москве», - сообщили в клубе.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.