​В РПЛ объяснили ситуацию с мячами после снежного матча «Балтика» - «Спартак»

«Балтике» и «Спартаку» в субботу вечером пришлось играть в снегопад. При этом команды играли не оранжевым мячом, а белым с оранжевыми элементами, поэтому его было плохо видно. В Российской премьер-лиге дали комментарий на этот счёт.

В РПЛ напомнили, что клубы проголосовали за то, чтобы использовать в сезоне мячи компании Nike, которые закупили по параллельному импорту. При этом Nike не делает красные мячи для свободной продажи.

«Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнёрстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке», - ответ пресс-службы РПЛ приводится на сайте «Матч ТВ».

Также в РПЛ отметили, что игровой мяч зафиксирован в регламенте сезона.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 2:0.