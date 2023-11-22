Пименов: Бабич — лучший трансфер «Спартака»

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов оценил игру центрального защитника «Спартака» Срджана Бабича.

«Для «Спартака» это, я считаю, лучший трансфер на сегодняшний день. Бабич может вырасти в защитника уровня Видича. Не побоюсь этого сравнения», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у Бабича есть все, чтобы вырасти в суперзащитника, если он не будет снижать к себе требования.

27-летний Бабич перебрался в «Спартак» прошлым летом из «Альмерии». На счету игрока девять матчей в составе «красно-белых» и два забитых мяча.

25 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Балтикой» в рамках 16-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:45 по мск.