Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего

Известный журналист Иван Карпов высказался о будущем форварда московского «Спартака» Александра Соболева.

— Если «Спартак» купит хорошего центрального нападающего, и он сразу вольется в команду, я думаю, что Соболев присядет на скамейку, — заявил Карпов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний футболист появился на поле в 12 матчах, в которых записал в свой актив два забитых мяча и три ассиста. Отметим, что в последних двух встречах Соболев сыграл всего четыре минуты.

Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 9 миллионов евро.