Полузащитник «Балтики» Бистрович — о матче против «Спартака»: Это не футбол

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о погодных условиях во время матча 16-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Игрок не может назвать прошедшее футболом, но при этом в команде знали, что такое может произойти.

«В Турции один раз было ещё хуже. Плюс в ЦСКА ещё когда играл, был такой же сильный снег.

Многие жаловались, что было не видно игроков «Спартака»? Нет, была проблема с мячом и то, когда он был вверху», - приводит слова Бистровича «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Даниила Хлусевича и Квинси Промеса.