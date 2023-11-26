Быстров — о матче «Балтика» - «Спартак»: «Те люди, которые отвечали за происходящее — должны были быть уволены»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров резко высказался о прошедшем матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком».

Экс-игрок сборной России отметил, что проведение матча при таких условиях является ненормальным, ведь он не видел не мяча и не видел «красно-белых» на поле.

«Те люди, которые отвечали за происходящее — должны были быть уволены на следующий день с официальными заявлениями. Но я этого не увидел. Поэтому дальше футбол обсуждать — не надо», - приводит слова Быстрова «Чемпионат».

Напомним, что во время матч был сильный снегопад, а «Спартак» играл в белой форме.