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Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»

14 Ноября 2023 • 12:06 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович высказался о сербских защитниках Страхинье Эраковиче («Зенит») и Срджане Бабиче («Спартак»).

Ранджелович назвал своих соотечественников великолепными защитниками, которые выступают за большие клубы.

«Они очень качественные футболисты. В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых. К тому же они выступают за большие клубы», — приводит слова Ранджеловича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний Бабич провёл за «Спартак» девять матчей, в которых забил два мяча. На счету 22-летнего Эраковича одна результативная передача в 17 играх в составе «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Рубин Срджан Бабич Страхинья Эракович Лазар Ранджелович ещё теги

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