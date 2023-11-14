Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»

Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович высказался о сербских защитниках Страхинье Эраковиче («Зенит») и Срджане Бабиче («Спартак»).

Ранджелович назвал своих соотечественников великолепными защитниками, которые выступают за большие клубы.

«Они очень качественные футболисты. В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых. К тому же они выступают за большие клубы», — приводит слова Ранджеловича «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 27-летний Бабич провёл за «Спартак» девять матчей, в которых забил два мяча. На счету 22-летнего Эраковича одна результативная передача в 17 играх в составе «Зенита».