Гладилин объяснил, почему «Спартаку» будет сложно в матче с «Балтикой»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился комментарием о встрече между московским «Спартаком» и калининградской «Балтикой».

«Спартаку» сложно играть в гостях, потому что нет поставленной игры. «Балтика» находится в опасной зоне, они точно будут полностью отдаваться. «Спартаку» будет очень сложно в Калининграде», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги «Балтика» - «Спартак» пройдет 25 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен прозвучать в 19:45 по столичному времени.

Добавим, что перед стартом очередного тура РПЛ «красно-белые» находятся на 6-й позиции, а подопечные Сергея Игнашевича располагаются на 14-м месте.