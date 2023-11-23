В обозримом будущем на стадионе «Спартака» может появиться крыша. В московском клубе сейчас изучают такую возможность, о чём рассказал генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.

«Изучаем возможность сооружения лёгкой крыши на «Открытие Арене». Работаем над тем, чтобы утеплить арену, это особенно актуально, так как чемпионат заканчивается в декабре», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Также Малышев сообщил о том, что клуб хочет перестроить базу в Сокольниках, в частности увеличить количество игровых полей.

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Балтики» на поле соперника.