​Во вратаря «Спартака» бросали снежки

В субботу в Российской премьер-лиге проходил матч между «Балтикой» и «Спартаком». Команды играли в снег, и местные фанаты решили похулиганить – они бросали снежки во вратаря «красно-белых» Александра Максименко. На стадионе пришлось делать объявление с просьбой прекратить эти неспортивные действия.

Вероятно, «Балтика» может получить штраф за поведение своих фанатов, ведь бросать посторонние предметы на поле нельзя, даже если это снежки.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Балтику» на выезде со счётом 2:0. Набрав три зачётных балла, «красно-белые» поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.