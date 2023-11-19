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Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»

19 Ноября 2023 • 17:06 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил шансы нападающего «красно-белых» Александра Соболева оказаться в европейской лиге.

По мнению эксперта, Соболев является игроком высокого уровня, однако ему необходимо научиться контролировать свои эмоции на поле.

«Для чемпионата России Соболев — футболист довольно высокого уровня. Если Соболев хочет играть в топ-клубах, то ему надо подтянуть игровую дисциплину и нервную систему», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, забил в них пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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