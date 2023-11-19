Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил шансы нападающего «красно-белых» Александра Соболева оказаться в европейской лиге.

По мнению эксперта, Соболев является игроком высокого уровня, однако ему необходимо научиться контролировать свои эмоции на поле.

«Для чемпионата России Соболев — футболист довольно высокого уровня. Если Соболев хочет играть в топ-клубах, то ему надо подтянуть игровую дисциплину и нервную систему», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, забил в них пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.