Масалитин: «Если «Спартак» расслабится, то «Балтика» может за это наказать»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ, который состоится в Калининграде.

- «Балтика» примет «Спартак». Допускаете потерю очков москвичами?

- Естественно. «Балтика» дома очень неуступчива. На этом отрезке команда не выглядела мальчиком для битья. Но где-то ребятам не хватало опыта или мастерства. Но есть характер. Они борются. Поэтому «Спартаку» не будет просто. Если гости расслабятся, то «Балтика» может за это наказать.

- «Спартак» на одно очков отстает от третьего места, а «Балтика» находится в зоне стыков. У кого будет больше мотивации?

- Понятно, что «Спартак» должен победить. В большинстве случаев с аутсайдерами команда набирает три очка. Но какое будет поле – непонятно. В Воронеже оно не позволило «красно-белым» выиграть. Надо было проявлять характер. «Спартак» его не проявил и получил поражение. Поэтому если газон будет плохим, придется проявлять морально-волевые качества. Посмотрим, как команда с этим справится. А «Балтика» может проявлять характер, бороться, терпеть. На этом отрезке калининградцы недобрали очков. Они могли быть в середине таблицы. Но им не хватило опыта и мастерства. Им требуется усиление.

Елена Григорьевская