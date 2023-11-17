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Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»

17 Ноября 2023 • 11:56 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о том, когда он собирается вернуться в московский клуб.

«Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой. В Беларуси сезон начинается весной и заканчивается в декабре. Остались две игры — и поеду в Москву», — приводит слова Зорина «Спорт-Экспресс».

В составе «Динамо» полузащитник успел провести девять матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Цвета белорусского клуба Зорин защищает с лета текущего года.

За первую команду «Спартака» Зорин провёл в общей сложности шесть матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 100 тысяч евро.

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