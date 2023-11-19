Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о результатах московского «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России.

«Я всегда считал, что «красно-белые» по потенциалу — команда первой тройки. Я бы со знаком «минус» выделил бы «Спартак» в первом круге. Для них такое положение — уже как данность», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

В 15 турах подопечные Гильермо Абаскаля набрали 24 очка и на данный момент располагаются на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Балтика». Встреча между командами состоится 25 ноября.