Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном конфликте между главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем и нападающим команды Александром Соболевым.

Напомним, Соболев не появлялся в стартовом составе «Спартака» уже в двух турах РПЛ подряд.

«Соболев — важный игрок «Спартака», это даже не обсуждается. Но, видимо, Абаскаль другого мнения о нём. Время всё расставит на свои места», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 14 матчей, забил в них пять голов и отдал четыре результативные передачи.