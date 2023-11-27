Погребняк: «Абаскаль забетонировал себе место до лета»

Экс-футболист московского «Спартака» Павел Погребняк высказался о будущем главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что Абаскаль спокойно продолжит работать, потому что они сыграли с «Локомотивом» со счетом 1:1 в меньшинстве и обыграли потом «Ростов» и «Балтику». Этим самым он забетонировал себе место до лета точно», — приводит слова Погребняка Metaratings.

В текущем сезоне РПЛ под руководством испанского специалиста «Спартак» провел 16 матчей, в которых одержал восемь побед, три раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. На данный момент на счету «красно-белых» 27 очков, которые позволяют команде находиться на четвертой позиции.

Добавим, что от третьей строчки «Спартак» отделяет всего один зачетный балл.