Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Спартака» в первом круге РПЛ.

Напомним, после 15 туров «красно-белые» расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Как считает Тарханов, «Спартаку» не хватает стабильности в составе. Специалист выразил мнение, что 34-летний наставник команды Гильермо Абаскаль слишком молод для работы в «Спартаке», из-за чего он совершает большое количество ошибок.

«Раз нет стабильности в составе, нет цельной игры, нет и стабильного, то есть, нужного положительного результата. Не видно и чёткого, выраженного стиля. На мой взгляд, всё-таки Абаскаль молод для этой команды», — приводит слова Тарханова Бобсоккер.Ру.

Отметим, что прошлый сезон «Спартак» под руководством Абаскаля сумел завершить на третьем месте в турнирной таблице. Испанский специалист возглавляет «красно-белых» с июня 2022 года.