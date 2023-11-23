​В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Соболеву из Италии

Олег Малышев, который работает на должности генерального директора «Спартака», отреагировал на информацию о том, что нападающим Александром Соболевым интересовались в Италии.

«Мне сложно комментировать каждую новость телеграм-каналов. По этим вопросам мне нечего интересного сказать. Никаких переговоров по Александру не велось. Он игрок «Спартака», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Александр Соболев поучаствовал в 14 матчах «Спартака». В них нападающий отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами на партнёров.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 25 ноября – против «Балтики» на выезде. На текущий момент «красно-белые» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

От Соболева отказался клуб Серии А – названа причина