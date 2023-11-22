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Гладилин: «Мелёшина надо отпустить в аренду»

22 Ноября 2023 • 13:56 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах в московской команде 19-летнего нападающего Павла Мелёшина.

По мнению эксперта, молодому футболисту стоит уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики.

«Надо отпускать Мелёшина в аренду, ему нужно играть. Соболев — нападающий номер один в «Спартаке». Сидеть в запасе в возрасте Мелёшина неправильно. Герман Ткаченко действует в интересах футболиста», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» семь матчей, в которых забил один гол. Отметим, что нападающий является воспитанником московского клуба.

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