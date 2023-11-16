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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»

16 Ноября 2023 • 14:43 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
25.11 19:45

Кирилл Волженкин в ближайшее время покинет должность генерального директора «Балтики». Как сообщает «Чемпионат», функционер уйдёт с поста либо после матча против «Рубина» (10 декабря), либо уже после завершения осенней части сезона.   

После первого круга «Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, то есть находится в зоне стыковых игр. Калининградцы в пятнадцати прошедших матчах смогли набрать 12 очков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Балтика» проведёт 25 ноября – против «Спартака» на своём поле. Игра стартует в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Волженкин

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