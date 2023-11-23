Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии

23 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать
Балтика
...
Спартак Москва
1 3.55 X 3.50 2 2.15
25.11 19:45

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора «Спартака», ответил на вопрос о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.

Как известно, действующее трудовое соглашение Джикии рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Как только будет принято какое-то решение, мы обязательно об этом расскажем», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что по ходу текущего сезона Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака».

Олег Малышев также говорил, что Георгий Джикия уже вернулся к полноценным тренировкам после проблемы с ребром.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Олег Малышев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Ноября
19:24
Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»
18:59
​В «Спартаке» опровергли информацию о функционале Эшуорта
18:41
​В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Соболеву из Италии
18:24
​Джикия вернулся к полноценным тренировкам
16:15
​На стадионе «Спартака» может появиться крыша
16:00
​«Команду лихорадит»: Деменко допускает, что «Спартак» не обыграет «Балтику»
15:43
​Балахнин: «Урал» может отнять очки у «Краснодара», а «Балтика» - у «Спартака»
12:02
Денисов: «Мы знаем, что в «Спартаке» надо побеждать всегда»
09:36
Радимов: «Без Соболева «Спартак» смотрится гораздо интереснее»
22 Ноября
20:28
Пименов: Бабич — лучший трансфер «Спартака»
19:00
Гладилин пояснил, почему «Спартаку» не нужны зимние трансферы
14:40
Агент Николсона: «Шамар ещё раз доказал, что он великий игрок» 1
13:56
Гладилин: «Мелёшина надо отпустить в аренду»
21 Ноября
22:50
«Спартак» сменит спортивного директора летом 2024 года
22:25
​«Спартак» сократил функционал Эшуорта
19:39
Рианчо: Соболеву может помочь работа с психологом
20 Ноября
21:06
Балтика – Спартак Москва: бесплатный прогноз и ставка на матч 25 ноября 2023 года Премьер-лиги России
19 Ноября
18:43
Непомнящий — о «Спартаке»: «Для них такое положение — уже как данность»
18:34
Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе
17:06
Кузьмичёв: «Соболеву надо подтянуть дисциплину и нервную систему»
16:08
Зиньковский назвал самого весёлого игрока «Спартака»
15:01
Футбольный агент из Молдавии: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»
18 Ноября
17:42
Кожухарь считает, что Рябчук сможет раскрыться в «Спартаке»
16:24
Дьяков: «Спартак» — самый популярный клуб в России»
16:16
Шюррле покоряет очередную вершину
15:54
Нагучев: «У Абаскаля приличный кредит доверия в «Спартаке»
14:33
Карпов: Соболев присядет, если «Спартак» купит хорошего нападающего
14:15
Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда
13:46
Стало известно, вернётся ли Николсон в «Спартак» зимой
12:40
«Абаскаль не входит даже в топ-10 лучших тренеров РПЛ» — Мостовой
11:31
Балан: Кроме Промеса в «Спартаке» нет футболистов, которые входят в топ-3 на своей позиции в РПЛ
17 Ноября
21:00
Итальянский агент: Ничего не слышал об интересе к Соболеву из Серии А
19:22
Портнягин: «Спартак» — одна из самых неэффективных команд в РПЛ»
19:12
Нагучев оценил игру «Спартака» при Абаскале
17:45
​Рианчо: «Я не понимаю потенциал «Спартака»
17:41
Зиньковский: Сейчас у «Спартака» такой состав, что Соболев просто не попадает
17:18
Зиньковский: «Осинькин — тот, кто меня зачехлил в «Кубани»
17:09
Зиньковский: Всегда думал, что буду играть в Премьер-лиге
11:56
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
16 Ноября
20:57
Хаджи — об интересе к Соболеву из Серии А: «Если есть желание, на многое закрываются глаза»
18:51
Гладилин — о Соболеве: «Нельзя так вести себя взрослому человеку»
18:42
Гладилин назвал слухами интерес итальянского клуба к Соболеву
15:39
Камоцци: «Для меня Соболев — лучший российский нападающий»
14:43
​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»
11:36
Заварзин: «Абаскаля надо оставлять» 1
11:03
Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»
15 Ноября
21:08
Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»
20:29
Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»
19:26
​Булыкин назвал условие увольнения Абаскаля из «Спартака»
16:30
В «Балтике» оценили работу Игнашевича
16:04
Титов: «Если Соболев и Джикия не играют, а «Спартак» выигрывает, то Абаскаль делает всё правильно»
14:50
Тарханов: «У «Спартака» нет чёткого стиля»
11:08
Смородская: «Абаскаль наглый — не хочет уходить»
10:35
Титов назвал Бабича лучшим летним трансфером «Спартака»
14 Ноября
22:59
Литвинов и Зиньковский будут готовы к матчу с «Балтикой» 1
18:10
Ловчев считает, что Абаскаль «прибивает» футболистов «Спартака»
13:40
Тарханов назвал «Спартак» главным разочарованием первого круга РПЛ
12:16
Генич: Не верю, что Абаскаль хочет получить неустойку
12:06
Ранджелович: «В Сербии много великолепных защитников, считаю Бабича и Эраковича одними из таковых»
11:06
Тренер «Родины» Артига: «Абаскаль для меня пример»
13 Ноября
21:30
Агент: Черчесова в «Спартаке» не будет — на место Абаскаля ищут иностранца
21:12
Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»
19:01
Кириченко не верит в чемпионство «Спартака»
16:45
Пименов назвал трансфер Дуарте провальным: «Все ошибки у «Спартака» из-за него»
16:43
Петржела: «Спартак» не может всерьёз считаться претендентом на чемпионство»
16:38
Парфёнов — о положении «Спартака»: «Результат неудачный, команда должна бороться за медали»
15:56
Рианчо: «Абаскаль — тренер, а не волшебник»
15:46
​Медина оценил результат первого круга для «Спартака»
15:15
Булыкин: «Спартак» неприятно удивляет»
14:46
Камоцци: «Соболев — важный игрок «Спартака», но, видимо, Абаскаль другого мнения»
14:30
Первак — об игровом времени Соболева: «Абаскаль всегда меняет футболистов»
11:53
Зиньковский — о матче с «Ростовом»: «Во втором тайме мы чуть подсели, много теряли мячей, но победили»
10:02
Рианчо отреагировал на слова тренера «Спартака» Абаскаля о Соболеве
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Ноября
19:33 · Россия. Премьер-лига
Пименов считает, что Салтыков нужен «Локомотиву»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Мор рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Балтику»
19:22 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» высказались об ответном товарищеском матче с «Нефтчи»
19:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Губерниев: «Алания» совершит огромную ошибку, если вернёт Гогниева»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Чалов назвал первую самостоятельную покупку в жизни
18:59 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» опровергли информацию о функционале Эшуорта
18:54 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Мухин возвращается в Россию после операции – он посетит матч ЦСКА
18:42 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Мама до 18 лет была моим «агентом»
18:41 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Соболеву из Италии
18:30 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра и Мантуан не сыграют с «Сочи» - Семак подтверждает официально
18:24 · Россия. Премьер-лига
​Джикия вернулся к полноценным тренировкам
18:22 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Быть джентльменом – не всегда играть без карточек»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не против поработать в России
18:10 · Россия. Премьер-лига
Гоцук: «Сейчас Юран стал в разы спокойнее»
Все новости
Рекомендуем