​Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о будущем Джикии

Олег Малышев, который занимает пост генерального директора «Спартака», ответил на вопрос о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.

Как известно, действующее трудовое соглашение Джикии рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Как только будет принято какое-то решение, мы обязательно об этом расскажем», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что по ходу текущего сезона Джикия потерял твёрдое место в основном составе «Спартака».

Олег Малышев также говорил, что Георгий Джикия уже вернулся к полноценным тренировкам после проблемы с ребром.