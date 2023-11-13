Нигматуллин: «Возможно, «Спартаку» стоит поменять главного тренера»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин оценил результаты московского «Спартака» в первой части текущего сезона чемпионата России.

«Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга — провал! «Спартак» еще может попасть в топ-3. Но для этого нужны решительные действия. Возможно, стоит поменять главного тренера», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Спартаку» нужно обрести стабильность, а Абаскаль пока не может это сделать.

«Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на шестой строчке, сумев заработать 24 очка. Стоит сказать, что от призового третьего места «красно-белые» отстают всего на один балл.