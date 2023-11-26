«Балтика» не забивает уже в 4 матчах РПЛ

В субботу «Балтика» проиграла на своём поле «Спартаку» со счётом 0:2 в матче 16-го тура чемпионата России. Фанатов калининградской команды разочаровало не только поражение, но и тот факт, что «Балтика» снова не смогла забить.

Серия «Балтики» без голов теперь измеряется четырьмя матчами, три из которых были проиграны. Результаты команды Сергея Игнашевича на этом отрезке были такими:

«Рубин» - «Балтика» 1:0;

«Балтика» - «Зенит» 0:2;

«Пари НН» - «Балтика» 0:0;

«Балтика» - «Спартак» 0:2.

В следующем туре Премьер-лиги «Балтика» будет играть против «Факела» на выезде. Матч пройдёт 2 декабря.