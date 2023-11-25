«Балтика» и «Спартак» проводят матч 16-го тура чемпионата России в условиях осадков в виде снега. На ТВ-картинке непросто разглядеть мяч, ведь он не полностью оранжевый, а белый с оранжевыми элементами. Комментарий по поводу ситуации дал известный журналист Игорь Рабинер.

«Ярче всего на фоне белого поля видно рыжую шевелюру Абаскаля. Вот такого цвета должен быть мяч. А вот блондинов Литвинова и Зиньковского не видно совсем», - написал Рабинер в своём телеграм-канале.

Следить за игрой между «Балтикой» и «Спартаком» во всех подробностях можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.