Щербаченко: «Абаскаль отгадал с Рябчуком»

Бывший тренер «Балтики» Фёдор Щербаченко поделился мнением об игре защитника «Спартака» Олега Рябчука в матче 16-го тура РПЛ против калининградской команды (2:0).

По мнению Щербаченко, наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль угадал, оставив на поле Рябчука до самого конца встречи.

«Абаскаль отгадал с Рябчуком. У защитника явно не складывалась игра. Тем не менее, тренер его не заменил, и тот сделал длинную передачу на ход Соболеву, после чего был забит второй гол», — цитирует Щербаченко Bobsoccer.ru.

В нынешнем сезоне 25-летний Рябчук провёл за «Спартак» 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Напомним, что в московский клуб защитник перешёл минувшим летом из греческого «Олимпиакоса» за 6 миллионов евро.