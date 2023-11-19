Зиньковский: Литвинов больше всех заслуживает поиграть в Европе

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос об игроках чемпионата России, которые способны проявить себя в Европе.

«Сперцян, Пиняев, Литвинов. Хлусевич. Да из «Спартака» могу всех молодых отметить. Но Литвинов — больше всех, наверное, заслужил», — сказал Зиньковский на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущей кампании Литвинов принял участие в 12 играх Российской премьер-лиги, в которых не смог записать на свой счет результативные баллы.

Трудовое соглашение 22-летнего хавбека со «Спартаком» рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость Литвинова оценивается в пять миллионов евро.