Дьяков: «Спартак» зависим от Промеса и Бонгонда

Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о нападающих «Спартака» Квинси Промесе и Тео Бонгонда.

«Бонгонда играл много, но в последних матчах присел. Когда они с Промесом на поле и у них игра не идет, все — «Спартака» вообще нет. Команда очень зависима от этих игроков», — заявил Дьяков в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне Промес провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и записал в свой актив восемь ассистов. На счету Бонгонда пять мячей и одна результативная передача в 19 встречах.

В 15 турах «Спартак» смог набрать 24 очка и сейчас занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата России.